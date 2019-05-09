What’s on in North Northumberland - May 9 - May 16

See what’s on in north Northumberland for the next seven days. Covering theatre, films, live music, walks and other events taking place in Northumberland this week.
TODAY (THURSDAY)
ALNMOUTH
PENFOLD PRESS. OLD SCHOOL GALLERY. UNTIL MAY 17.
ALNWICK
100 YEARS OF FASHION. BAILIFFGATE GALLERY. UNTIL SEPT 8.
ALN VALLEY RAILWAY QUIZ. BARTER BOOKS, 7.30PM.
BERWICK
ROY VOSS. GYMNASIUM GALLERY. WED-SUN, 11AM-4PM. UNTIL JUNE 2.
BERWICK ART GROUP. UNITED REFORMED CHURCH, 2PM-4PM. PEN AND INK WORSHOP.
FISHERMAN’S FRIENDS. THE MALTINGS, 7.30PM. £8.50, CONCS £7, CHILD £5. C 12A.
MALTINGS YOUTH THEATRE: GREGORY’S GIRL. THE MALTINGS, 7PM. £10, CONCS £5. UNTIL SATURDAY.
FELTON
FLOWER GARDEN. JANE MURRAY & HELEN POREMBA. GALLERY 45. MON-SAT. UNTIL MAY 30.
LINDISFARNE
NOW YOU SEE ME. EXHIBITION. UNTIL NOV 3.
ROTHBURY
ACCORDION & FIDDLE CLUB. JUBILEE HALL, 7.30PM-10.30PM. IAIN MACPHAIL BAND. £5.
FRIDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES WALKING GROUP, ALNWICK GARDEN, 10AM-NOON. WEEKLY.
BERWICK
BALLROOM AND LATIN DANCE. ST CUTHBERT’S CENTRE, 7.30PM. £2.50.
WILD ROSE. THE MALTINGS, 8PM. £8.50, CONCS £7, CHILD £5. C (15).
FELTON
NAMING THE VIEW. VILLAGE HALL, 7.30PM. RE-IMAGINING OF KATHERINE MINOLA. £8 ON 07710 497088 OR ONLINE AT HIGHLIGHTS NORTH.
SATURDAY
AMBLE
DUMBO. DOVECOTE CENTRE, 3PM. £7, £5. C (PG).
BERWICK
SCOUT POP UP SHOP. TOWN HALL, 10AM-4PM.
BORDERS BIG BAND. THE MALTINGS, 2PM. £12, CONCS £10.
FELTON
LEARN TO CROCHET. GALLERY FORTY5, 10.30AM-3.30PM. £45.
SEAHOUSES
THE WHITE CROW. HUB CINEMA, 6PM. C (12A). TICKETS FROM THE OFFICE, ONLINE OR 01665 721868.
WARKWORTH
ELIOT SMITH DANCE. MEMORIAL HALL, 7.30PM. TRIPLE BILL. FROM £13.38.
YEAVERING BELL
STROLLS WITH POLES. TEN-MILE WALK. CALL 07443 495622.
SUNDAY
ALNWICK
ADULT BEGINNER BALLROOM & LATIN. ST MICHAEL’S HALL, 6.30PM. £5. WEEKLY.
BERWICK
CHARITY CAR BOOT SALE. CASTLEGATE. CARS £5. WEEKLY.
BLAGDON ESTATE
CHARITY WALK, 1.30PM. £10.
COQUETDALE
ALWINTON SUMMER CONCERT. ALWINTON CHURCH, 7.30PM. THE MARMEN QUARTET.
HAUXLEY
IN FOCUS. WILDLIFE CENTRE, 10AM-4PM. OPTICAL EQUIPMENT TO TRY. FREE.
MONDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES PILATES. ALNWICK GARDEN, 9.15AM & 10.30AM. £4. WEEKLY.
MACULAR SUPPORT GROUP. WEAVERS’ COURT, 10AM-NOON.
FOLK MUSIC. THE JOHN BULL INN, 8PM.
BERWICK
HOSPICECARE DROP-IN. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM-1PM.
BERWICK STROKE CLUB. TWEEDMOUTH BOWLING CLUB, 11AM.
HORNCLIFFE
TRADITIONAL TUNES. THE FISHERS ARMS, 8PM.
LESBURY
CONTRACT BRIDGE. VILLAGE HALL, 6.30PM, WEEKLY. 01665 575289.
RESTON
RAINBOW CLUB. VILLAGE HALL, 2PM-4PM. OVER 60’S CLUB.
SCREMERSTON
THE SHINDIGGERS BAND & THE MAKATON CHOIR. ST PETER’S CHURCH, 1.45PM. HOSTED BY THE NORTHSTAR CENTRE.
TUESDAY
ALNWICK
CLINIC CAFÉ. ALNWICK GARDEN, 2PM-3.30PM. £2 DONATION.
DUPLICATE BRIDGE. WEAVERS’ COURT, 6.45PM, WEEKLY. 01665 604830.
AMBLE
THE FILM SOCIETY PRESENTS COLD WAR. DOVECOTE CENTRE, 7.30PM. £5, £3. C (15).
BERWICK
THE MALTINGS YOUTH DANCE. THE MALTINGS, 4PM (9-13), 5PM (14-18). NO EXPERIENCE NECESSARY.
NT THEATRE LIVE: ALL MY SONS. THE MALTINGS, 7PM. BROADCAST FROM THE OLD VIC, LONDON. £16.75, CONCS £15.75, CHILD £8.75.
WEDNESDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES YOGA. ALNWICK GARDEN, 10.30AM. £4. WEEKLY.
QI GONG FOR HEALTH. COSTELLO CENTRE, BAILIFFGATE, 2PM. £3. WEEKLY.
CONTRACT BRIDGE. ALNWICK HOSPITAL, 6.30PM, WEEKLY. 01665 603197.
BERWICK
DEMENTIA FRIENDLY: THE WIZARD OF OZ. THE MALTINGS, 2PM. £4.50. C (U).
BERWICK WILDLIFE GROUP AGM. BURC (ST PAUL’S CHURCH), 7.30PM-9PM. MEMBERS £3, NON-MEMBERS £3.
PAXTON HOUSE
ART WORKSHOP. HAYLOFT GALLERY, 11AM-4.30PM. £15. WEEKLY.
SHILBOTTLE
KAKOFONY UKULELE. FARRIERS ARMS, 7PM, WEEKLY.
THURSDAY, MAY 16
BERWICK
BERWICK STAMP CLUB AGM. UNITED REFORMED CHURCH, 2PM.
EYEMOUTH
MIKE VASS. HIPPODROME, 8PM. LIVE MUSIC. TICKETS: £12.50, BOOK ONLINE.
ATTRACTIONS
OPENING TIMES MAY VARY.
ALNWICK
ALN VALLEY RAILWAY, SAT-MON. 10.30AM-4.30PM. £5, CHILD £1.
ALNWICK CASTLE. 10AM-5.30PM. £16.75, CONCS £13.50, CHILD £8.85.
ALNWICK GARDEN. 10AM-6PM. £12, CONCS £10.50, CHILD £4.50.
ALNWICK LIONS CHARITY BOOK SHOP. MON-SAT, 10AM-4PM.
BAILIFFGATE MUSEUM & GALLERY. TUES-SUN, 10AM-4PM. £4, CONCS £3, CHILD £1.
BARTER BOOKS. 9AM-7PM.
HOUSE OF HARDY FISHING TACKLE MUSEUM, MON-FRI, 9AM-5PM, SAT 10AM-5PM. FREE.
BAMBURGH
CASTLE. 10AM-5PM. £11.25, CHILD £5.50.
RNLI GRACE DARLING MUSEUM. 10AM-5PM. FREE.
BELFORD
HIDDEN HISTORY MUSEUM. 10AM-4PM. FREE.
BELSAY
HALL, CASTLE & GARDENS. 10AM-6PM. £10, CONCS £9, CHILD £6.
BERWICK
BARRACKS. 10AM-6PM. £5.20, CONCS £4.70, CHILD £3.10.
CHATHILL
PRESTON TOWER. 10AM-6PM. £2, CONCS £1.50, CHILD 50P.
CHILLINGHAM
CASTLE. NOON-5PM. £10.50, CONCS £9.50, CHILD £6.50.
WILD CATTLE PARK. MON-FRI FROM 10AM, SUN AT 10AM & 11.30AM. £8.50, CONCS £6.50, CHILD £3.50.
CRAGSIDE
GARDEN 10AM-5PM, HOUSE 11AM-5PM. £19, CHILD £9.50.
DUNSTANBURGH
CASTLE. 10AM-6PM. £5.70, CONCS £5.10, CHILD £3.40.
ETAL
CASTLE. WED-SUN 10AM-6PM. £5.70, CONCS £5.10, CHILD £3.40.
FORD
LADY WATERFORD HALL. 11AM-5PM. £3.50, CONCS £3.
HEATHERSLAW
CORN MILL. 10AM-5PM. £4, CONCS £3.50.
RAILWAY. HOURLY FROM 11AM. £7.50, CONCS £6.50, CHILD £4.50.
HOWICK HALL
GARDENS. 10.30AM-6PM. £8.80, OVER 60S £7.70, CHILD FREE.
LINDISFARNE
CASTLE. TIMES VARY. £9, CHILD £4.50.
CENTRE. £4, CONCS £3.50, CHILD £2.
PRIORY. 10AM-6PM. £7.20, CONCS £6.50, CHILD £4.30.
LONGFRAMLINGTON
GARDENS. WED-SAT, 10AM-4.30PM. OTHER TIMES ON 01665 570382.
NORTH CHARLTON
ARMSTRONG HOUSEHOLD AND FARMING MUSEUM. FRIDAY, 10AM-5PM. £4, CHILD £1.
WARKWORTH
CASTLE 10AM-6PM. HERMITAGE, SUN & MON, 11AM-4PM. £7.20, CONCS £6.50, CHILD £4.30.
WOODHORN
MUSEUM. 10AM-4PM. CLOSED TUES. £7, CONCS £6, CHILD FREE.