What’s on in North Northumberland - May 30 - June 6

See what’s on in north Northumberland for the next seven days. Covering theatre, films, live music, walks and other events taking place in Northumberland this week.
TODAY (THURSDAY)
ALNMOUTH
BY THE SEA – BRITA GRANSTROM & MICK MANNING. OLD SCHOOL GALLERY. UNTIL JULY 12.
ALNWICK
100 YEARS OF FASHION. BAILIFFGATE GALLERY. UNTIL SEPT 8.
AMBLE
SPIDER-MAN - INTO THE SPIDER-VERSE. DOVECOTE CENTRE, 6PM. £5, CHILD £3.
BERWICK
ROY VOSS. GYMNASIUM GALLERY. WED-SUN. UNTIL JUNE 2.
TURNER: NORTHERN EXPOSURE. THE MALTINGS. ORIGINAL WORKS BY JMW TURNER.
DETECTIVE PIKACHU. THE MALTINGS, 2PM. TICKETS: £8.50, CONCS £7, CHILD £5. C (PG).
(WE ARE) SUCH STUFF: THE REAL INSPECTOR HOUND. MALTINGS, 7PM. £12.50, CONCS £10-£11.
ROCKETMAN. THE MALTINGS, 7.30PM. TICKETS: £8.50, CONCS £7, CHILD £5. C (15).
FELTON
JANE MURRAY & HELEN POREMBA. GALLERY 45. MON-SAT.
GIBSIDE
MAY HALF TERM: STICK WEEK. CREATE A JOURNEY, PLAY GAMES OR BUILD A DEN. FIND OUT MORE ONLINE. UNTIL SUNDAY.
LINDISFARNE
NOW YOU SEE ME. EXHIBITION. UNTIL NOV 3.
FRIDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES WALKING. ALNWICK GARDEN, 10AM. WEEKLY.
RICHARD ALLEN. ST PAUL’S CHURCH, 12.30PM. HARP MUSIC. £8.
OPEN MIC NIGHT. THE TANNERS ARMS, 8.30PM.
BERWICK
DRAWING ON THE QUAYSIDE. BELOW OLD BRIDGE, 10AM. IF WET, MEET IN THE GRANARY. FREE.
STEWART FRANCIS: INTO THE PUNSET. THE MALTINGS, 8PM. TICKETS: £19.50.
EYEMOUTH
HECTOR CHRISTIE & CHRIS EDWARDS: GHAISTS IN THE AIR… SONGS OF VIOLET JACOB. HIPPODROME, 8PM. TICKETS: £10.50. BOOK ONLINE.
SATURDAY
ALNWICK
SAM BAILEY. RUGBY CLUB, 1PM TO 6.30PM. LIVE MUSIC. PART OF NORTHUMBERLAND PRIDE. FREE.
BERWICK
AVENGERS: ENDGAME. THE MALTINGS, 2PM. TICKETS: £8.50, CONCS £7, CHILD £5. C (12A).
THROPTON
SAM SLATCHER & HARRI ENDERSBY. THE COQUETDALE MUSIC TRUST, 7.30PM. TICKETS: £10 FROM TULLY’S ROTHBURY.
SUNDAY
ALNWICK
BALLROOM & LATIN. ST MICHAEL’S HALL, 6.30PM. £5. WEEKLY.
BERWICK
CHARITY CAR BOOT. CASTLEGATE. CARS £5. WEEKLY.
THE LEONARD BROWN SHOW – FEATURING THE HOMELANDERS. TICKETS: £19.50.
BLAGDON HALL
OPEN GARDEN. SEATON BURN, 1PM. £5, CHILD FREE.
DINNINGTON
NORTH EAST OF ENGLAND & SCOTTISH BORDERS BEGONIA SOCIETY. LIBRARY ANNEX, 2PM.
ELLINGHAM
CRAFT & GIFT FAIR. VILLAGE HALL, 10AM. FREE.
PAXTON
WILSON-DUNSMORE DUO. PAXTON HOUSE, 3PM. FREE. CLASSICAL GUITARISTS.
POWBURN
OPEN GARDEN. HEDGELEY HALL, 2PM. £5, CHILD FREE.
RESTON
BIG LUNCH. VILLAGE HALL, 12.30PM. PART OF THE EDEN PROJECT.
MONDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES PILATES. ALNWICK GARDEN, 9.15AM & 10.30AM. £4. WEEKLY.
BELFORD
FOLK MUSIC SESSION. BLUE BELL HOTEL, 8PM. FREE.
BERWICK
HOSPICECARE DROP-IN. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM-1PM.
HORNCLIFFE
BLUES NIGHT. THE FISHER’S ARMS, 8PM.
LESBURY
CONTRACT BRIDGE. VILLAGE HALL, 6.30PM, WEEKLY.
TUESDAY
ALNWICK
SEVEN BRIDES FOR SEVEN BROTHERS. ALNWICK GARDEN, 1.30PM. FREE.
DUPLICATE BRIDGE. WEAVERS’ COURT, 6.45PM, WEEKLY. 01665 604830.
FLOWER CLUB. COSTELLO CENTRE, BAILIFFGATE, 7PM.
THE WILLS PROJECT. BAILIFFGATE MUSEUM, 7.30PM. FREE.
BERWICK
THE MALTINGS YOUTH DANCE. 4PM (9 TO 13), 5PM (14 TO 18). £4.
TOLKIEN. THE MALTINGS, 7.30PM. TICKETS: £8.50, CONCS £7, CHILD £5. C (12A).
WEDNESDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES YOGA. ALNWICK GARDEN, 10.30AM. £4. WEEKLY.
QI GONG FOR HEALTH. COSTELLO CENTRE, 2PM. £3. WEEKLY.
MIND AND SOLE WALKING GROUP. WILLOWBURN SPORTS CENTRE, 6.30PM. £1. WEEKLY.
WALKING NETBALL. WILLOWBURN, 2.30PM-3.15PM. £2.
CONTRACT BRIDGE. ALNWICK HOSPITAL, 6.30PM, WEEKLY.
BERWICK
THE TAMING OF THE SHREW. THE MALTINGS, 7PM. TICKETS: £16.75, CONCS £15.75, CHILD £8.75. SCHOOLS: STUDENT £5 & TEACHER FREE (MIN. 10 STUDENTS).
PAXTON HOUSE
ART WORKSHOP. HAYLOFT GALLERY, 11AM-4.30PM. £15. WEEKLY.
SHILBOTTLE
KAKOFONY UKULELE. FARRIERS ARMS, 7PM, WEEKLY.
THURSDAY, JUNE 6
ALNWICK
MS BRANCH COFFEE & CHAT. WEAVERS COURT, 11AM.
BERWICK
HEALTH ADVICE DROP-IN. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM.
SENSE OF PLACE. THE MALTINGS, 11AM. BERWICK VISUAL ARTS.
ROTHBURY
ACCORDION & FIDDLE CLUB. JUBILEE HALL, 7.30PM. JIMMY CASSIDY AND CALLUM WALLACE. £5.
ATTRACTIONS
ALNWICK
ALN VALLEY RAILWAY, SAT-MON. 10.30AM-4.30PM. £6, CHILD £2.
ALNWICK CASTLE. 10AM-5.30PM. £16.75, CHILD £8.85.
ALNWICK GARDEN. 10AM-6PM. £12, CONCS £10.50, CHILD £4.50.
ALNWICK LIONS CHARITY BOOK SHOP. MON-SAT, 10AM-4PM.
BAILIFFGATE MUSEUM & GALLERY. TUES-SUN, 10AM-4PM. £4.
BARTER BOOKS. 9AM-7PM.
HOUSE OF HARDY FISHING TACKLE MUSEUM, MON-FRI, 9AM-5PM, SAT 10AM-5PM. FREE.
BAMBURGH
BAMBURGH CASTLE. 10AM-5PM. £11.25, CHILD £5.50.
RNLI GRACE DARLING MUSEUM. 10AM-5PM. FREE.
BELFORD
HIDDEN HISTORY MUSEUM. 10AM-4PM. FREE.
BELSAY
HALL, CASTLE & GARDENS. 10AM-6PM. £10, CONCS £9, CHILD £6.
BERWICK
BERWICK BARRACKS. 10AM-6PM. £5.20, CHILD £3.10.
CHATHILL
PRESTON TOWER. 10AM-6PM. £2, CONCS £1.50, CHILD 50P.
CHILLINGHAM
CHILLINGHAM CASTLE. NOON-5PM. £10.50, CHILD £6.50.
WILD CATTLE PARK. MON-FRI FROM 10AM, SUN 10AM & 11.30AM. £8.50, CHILD £3.50.
CRAGSIDE
GARDEN 10AM-5PM, HOUSE 11AM-5PM. £19, CHILD £9.50.
DUNSTANBURGH
DUNSTANBURGH CASTLE. 10AM-6PM. £5.70, CHILD £3.40.
ETAL
ETAL CASTLE. 10AM-6PM (CLOSED MON & TUES). £5.70, CONCS £5.10, CHILD £3.40.
FORD
LADY WATERFORD HALL. 11AM-5PM. £3.50, CONCS £3.
HEATHERSLAW
CORN MILL. 10AM-5PM. £4,
RAILWAY. HOURLY FROM 11AM. £7.50, CONCS £6.50, CHILD £4.50.
HOWICK HALL
GARDENS. 10.30AM-6PM. £8.80, CONCS £7.70, CHILD FREE.
LINDISFARNE
CASTLE. TIMES VARY. £9, CHILD £4.50.
CENTRE. 10AM-4PM. £4, CONCS £3.50, CHILD £2.
PRIORY. 10AM-6PM. £7.20, CONCS £6.50, CHILD £4.30.
LONGFRAMLINGTON
GARDENS. WED-SAT, 10AM-4.30PM.
NORTH CHARLTON
ARMSTRONG HOUSEHOLD AND FARMING MUSEUM. FRIDAY, 10AM-5PM. £4, CHILD £1.
WARKWORTH
CASTLE 10AM-6PM. HERMITAGE, SUN & MON, 11AM-4PM. £7.20, CHILD £4.30.
WOODHORN
MUSEUM. 10AM-4PM. £7, CONCS £6, CHILD FREE.