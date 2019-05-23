What’s on in North Northumberland - May 23 - May 30

See what’s on in north Northumberland for the next seven days. Covering theatre, films, live music, walks and other events taking place in Northumberland this week.
TODAY (THURSDAY)
ACKLINGTON
TASTER SALSA, JIVE & FOXTROT. VILLAGE HALL, 7PM & 8PM. £2.
ALNWICK
100 YEARS OF FASHION. BAILIFFGATE GALLERY. UNTIL SEPT 8.
SMILE THROUGH SPORT. WILLOWBURN, 10.30AM.
AMBLE
DRACULA THE TRAVESTY! DOVECOTE CENTRE, 7.30PM.
BERWICK
ROY VOSS. GYMNASIUM GALLERY. WED-SUN. UNTIL JUNE 2.
FELTON
JANE MURRAY & HELEN POREMBA. GALLERY 45. MON-SAT. UNTIL MAY 30.
LINDISFARNE
NOW YOU SEE ME. EXHIBITION. UNTIL NOV 3.
FRIDAY
ALNMOUTH
BY THE SEA – BRITA GRANSTROM & MICK MANNING. OLD SCHOOL GALLERY. UNTIL JULY 12.
ALNWICK
ELDERBERRIES WALKING. ALNWICK GARDEN, 10AM. WEEKLY.
BALLROOM, LATIN & SALSA. ST MICHAEL’S HALL, 7PM. £4.
BERWICK
ROCKETMAN. MALTINGS, 6PM. £8.50, CONCS £7, CHILD £5.
BALLROOM & LATIN. ST CUTHBERT’S CENTRE, 7.30PM. £2.50.
THE ART OF LOVE & KOKOSCHKA’S DOLL. MALTINGS, 8PM. £18.
NORTH SUNDERLAND
ACOUSTIC. LONGSTONE HOUSE HOTEL, 8.30PM.
WINGATES
IAN SHERWOOD. INSTITUTE, 7.30PM. £8.50, CONCS £7, CHILD £5. CALL 01669 620512.
SATURDAY
ALNMOUTH
A LITTLE FIESTA. ST JOHN THE BAPTIST CHURCH, 7PM. PIANO.
ALWINTON
THE ART OF LOVE: ALMA MAHLER’S LIFE & MUSIC. ST MICHAEL & ALL ANGELS, 7.30PM.
AMBLE
PUFFIN FESTIVAL. UNTIL MON.
ALNWICK
JOUST. CASTLE. UNTIL MON.
BERWICK
IN TURNER’S FOOTSTEPS. MALTINGS, 10.30AM. £6.
TURNER: NORTHERN EXPOSURE. MALTINGS, 11AM. FREE. UNTIL OCT 13.
HORNCLIFFE
PLANT SALE. MEMORIAL HALL, 10AM-2PM.
LONGFRAMLINGTON
CREAM TEA. MEMORIAL HALL, 11AM-4PM.
SEAHOUSES
REG MEUROSS. ST CUTHBERT’S HOUSE, 7PM. £12.50. CALL 01665 720456.
WARKWORTH
KNIGHTS TOURNAMENT. CASTLE. UNTIL SUN.
SPRING PRODUCE. OLD CROSS, DIAL PLACE, 9AM-NOON.
SUNDAY
ALNWICK
NORTHUMBERLAND PRIDE LAUNCH. WHITE SWAN HOTEL.
MODEL RAILWAY CLUB OPEN DAY. OLD VILLAGE HALL, ROCK, 11AM.
BALLROOM & LATIN. ST MICHAEL’S HALL, 6.30PM. £5. WEEKLY.
BEADNELL
CAR BOOT, DOG SHOW & MORE. 9AM.
BERWICK
CHARITY CAR BOOT. CASTLEGATE. CARS £5. WEEKLY.
MONDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES PILATES. ALNWICK GARDEN, 9.15AM & 10.30AM. £4. WEEKLY.
AMBLE
GO PADDLING. LITTLE SHORE. 10AM. £3.
BEADNELL
OPEN MIC. BEACH COURT, 2PM.
BERWICK
HOSPICECARE DROP-IN. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM-1PM.
AUTISM FRIENDLY: DETECTIVE PIKACHU. MALTINGS, 11AM. £8.50, CONCS £7, CHILD £5.
LESBURY
CONTRACT BRIDGE. VILLAGE HALL, 6.30PM, WEEKLY. 01665 575289.
ROTHBURY
STREET FAIR. 10AM-4PM.
SEAHOUSES
CAR BOOT. BOWLING CLUB, 9AM-NOON.
TUESDAY
ALNWICK
DUPLICATE BRIDGE. WEAVERS’ COURT, 6.45PM, WEEKLY. 01665 604830.
EAST CHEVINGTON
WALK. 2PM-3PM. MEET AT TURNING POINT OPPOSITE RED ROW.
WEDNESDAY
ALNWICK
CHAIR-BASED EXERCISE. ALNWICK GARDEN, 9.15AM. £4.
ELDERBERRIES YOGA. ALNWICK GARDEN, 10.30AM. £4. WEEKLY.
QI GONG FOR HEALTH. COSTELLO CENTRE, 2PM. £3. WEEKLY.
DANCEFIT. ALNWICK GARDEN, 2PM. AGES 55+. £4.
WALKING NETBALL. WILLOWBURN, 2PM. £2. WEEKLY.
CONTRACT BRIDGE. ALNWICK HOSPITAL, 6.30PM, WEEKLY. 01665 603197.
WILDLIFE GROUP. ST JAMES’S CENTRE, 7.30PM.
BERWICK
PECHAKUCHA NIGHT. VISITOR CENTRE, WALKERGATE, 6.30PM. FREE.
BINGO & DISCO. NORTHERN VIEW, HIGHCLIFFE, 7PM. £1.
PAXTON HOUSE
ART WORKSHOP. HAYLOFT GALLERY, 11AM-4.30PM. £15. WEEKLY.
SHILBOTTLE
KAKOFONY UKULELE. FARRIERS ARMS, 7PM, WEEKLY.
THURSDAY, MAY 30
AMBLE
SPIDER-MAN - INTO THE SPIDER-VERSE. DOVECOTE CENTRE, 6PM. £5, CHILD £3.
BERWICK
(WE ARE) SUCH STUFF: THE REAL INSPECTOR HOUND. MALTINGS, 7PM. £12.50, CONCS £10-£11.
ATTRACTIONS
OPENING TIMES MAY VARY.
ALNWICK
ALN VALLEY RAILWAY, SAT-MON. 10.30AM-4.30PM. £6, CHILD £2.
ALNWICK CASTLE. 10AM-5.30PM. £16.75, CONCS £13.50, CHILD £8.85.
ALNWICK GARDEN. 10AM-6PM. £12, CONCS £10.50, CHILD £4.50.
ALNWICK LIONS CHARITY BOOK SHOP. MON-SAT, 10AM-4PM.
BAILIFFGATE MUSEUM & GALLERY. TUES-SUN, 10AM-4PM. £4, CONCS £3, CHILD £1.
BARTER BOOKS. 9AM-7PM.
HOUSE OF HARDY FISHING TACKLE MUSEUM, MON-FRI, 9AM-5PM, SAT 10AM-5PM. FREE.
BAMBURGH
BAMBURGH CASTLE. 10AM-5PM. £11.25, CHILD £5.50.
RNLI GRACE DARLING MUSEUM. 10AM-5PM. FREE.
BELFORD
HIDDEN HISTORY MUSEUM. 10AM-4PM. FREE.
BELSAY
HALL, CASTLE & GARDENS. 10AM-6PM. £10, CONCS £9, CHILD £6.
BERWICK
BERWICK BARRACKS. 10AM-6PM. £5.20, CONCS £4.70, CHILD £3.10.
CHATHILL
PRESTON TOWER. 10AM-6PM. £2, CONCS £1.50, CHILD 50P.
CHILLINGHAM
CHILLINGHAM CASTLE. NOON-5PM. £10.50, CONCS £9.50, CHILD £6.50.
WILD CATTLE PARK. MON-FRI FROM 10AM, SUN 10AM & 11.30AM. £8.50, CONCS £6.50, CHILD £3.50.
CRAGSIDE
GARDEN 10AM-5PM, HOUSE 11AM-5PM. £19, CHILD £9.50.
DUNSTANBURGH
DUNSTANBURGH CASTLE. 10AM-6PM. £5.70, CONCS £5.10, CHILD £3.40.
ETAL
ETAL CASTLE. 10AM-6PM (CLOSED TUES). £5.70, CONCS £5.10, CHILD £3.40.
FORD
LADY WATERFORD HALL. 11AM-5PM. £3.50, CONCS £3.
HEATHERSLAW
CORN MILL. 10AM-5PM. £4, CONCS £3.50.
RAILWAY. HOURLY FROM 11AM. £7.50, CONCS £6.50, CHILD £4.50.
HOWICK HALL
GARDENS. 10.30AM-6PM. £8.80, CONCS £7.70, CHILD FREE.
LINDISFARNE
CASTLE. TIMES VARY. £9, CHILD £4.50.
CENTRE. 10AM-4PM. £4, CONCS £3.50, CHILD £2.
PRIORY. 10AM-6PM. £7.20, CONCS £6.50, CHILD £4.30.
LONGFRAMLINGTON
GARDENS. WED-SAT, 10AM-4.30PM. OTHER TIMES ON 01665 570382.
NORTH CHARLTON
ARMSTRONG HOUSEHOLD AND FARMING MUSEUM. FRIDAY, 10AM-5PM. £4, CHILD £1.
WARKWORTH
CASTLE 10AM-6PM. HERMITAGE, SUN & MON, 11AM-4PM. £7.20, CONCS £6.50, CHILD £4.30.
WOODHORN
MUSEUM. 10AM-4PM. WED-SUN. £7, CONCS £6, CHILD FREE.