What’s on in North Northumberland - May 2 - May 9

See what’s on in north Northumberland for the next seven days. Covering theatre, films, live music, walks and other events taking place in Northumberland this week.
TODAY (THURSDAY)
ALNMOUTH
PENFOLD PRESS. OLD SCHOOL GALLERY. UNTIL MAY 17.
ALNWICK
100 YEARS OF FASHION. BAILIFFGATE GALLERY. UNTIL SEPT 8.
MS ALNWICK & DISTRICT. WEAVERS COURT, 11AM.
BERWICK
KIRILL SOKOLOV. GRANARY GALLERY, 11AM-4PM, UNTIL SUNDAY.
OPERATIC SOC. THE SOUND OF MUSIC. THE MALTINGS, 7.30PM. £12.50-£14.50. UNTIL SUNDAY.
ROY VOSS. GYMNASIUM GALLERY. WED-SUN, 11AM-4PM. UNTIL JUNE 2.
ADVICE HUB. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM-1PM. FREE.
FELTON
FLOWER GARDEN. JANE MURRAY & HELEN POREMBA. GALLERY 45. MON-SAT. UNTIL MAY 30.
LINDISFARNE
NOW YOU SEE ME. EXHIBITION. UNTIL NOV 3.
MELLERSTAIN
RICHARD JENKINSON & BENJAMIN FIRTH. MELLERTSTAIN HOUSE, 7.30PM.
SCREMERSTON
COFFEE MORNING. ST PETER’S CHURCH, 10.30AM-12.30PM.
FRIDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES WALKING GROUP, ALNWICK GARDEN, 10AM-NOON. WEEKLY.
MUSIC SOC: PRO MUSICA STRING TRIO. ST JAMES’S CHURCH, 7.30PM.
BERWICK
POETRY OF PHILIP LARKIN & CHARLES CAUSLEY. BEA. 10AM. £9.
DRAWING ON THE QUAYSIDE. BELOW OLD BRIDGE, 10AM. IF WET, MEET IN THE GRANARY. FREE.
THROPTON
BIRKETT & FISK PLAY VENUTI & LANG. COQUETDALE MUSIC TRUST, 7.30PM.
SATURDAY
ALNMOUTH
RIVER ALN BOAT CLUB. TASTER SAILING AND WINDSURFING.
ALNWICK
FIRING DEMOS. ALNWICK CASTLE. UNTIL MONDAY.
BAMBURGH
ELIOT SMITH DANCE. PAVILION, 7PM. TRIPLE BILL. FROM £13.38.
BERWICK
RIDING OF THE BOUNDS. FREE. CONTACT BERWICKBOUNDS@YAHOO.CO.UK
BOOK LAUNCH. BERWICK MUSUEUM & ART GALLERY, 2PM. A SUSPICION OF SILVER BY PATRICIA FINNEY.
OPEN STUDIO: SAMANTHA CARY. 19 CASTLE DRIVE, 2PM-6PM, UNTIL MONDAY.
CHATTON
BRUNCH FUND-RAISER. VILLAGE HALL, 11AM. FOOD, RAFFLE AND CAKE STALL.
HOWICK
ARTISTS’ SPRING EXHIBITION. VILLAGE HALL, 10AM. UNTIL MONDAY.
SPITTAL
DIYET & THE LOVE SOLDIERS. BURC, 7.30PM. £8, CHILD £5, FROM SPITTAL FOOD STORE OR 07752 403409.
SUNDAY
ALNWICK
ADULT BEGINNER BALLROOM & LATIN. ST MICHAEL’S PARISH HALL, 6.30PM. £5.
AMBLE
DIYET & THE LOVE SOLDIERS. PARISH HALL, 7.30PM. £10, CONCS £8. CHILD £5 FROM N&F YOUNG, QUEEN STREET.
BERWICK
CHARITY CAR BOOT SALE. CASTLEGATE. CARS £5. WEEKLY.
EGLINGHAM
ARTISAN FAIR. VILLAGE HALL, 1PM-5PM.
HEATHERSLAW
SPRINGTIME WITH HEAVIES, HAY FARM HEAVY HORSE CENTRE, 10AM. £5, CHILDREN FREE.
MONDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES PILATES. ALNWICK GARDEN, 9.15AM & 10.30AM. £4. WEEKLY.
BELFORD
FOLK. BLUE BELL HOTEL, 8PM.
BERWICK
HOSPICECARE DROP-IN. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM-1PM.
LESBURY
CONTRACT BRIDGE. VILLAGE HALL, 6.30PM, WEEKLY. 01665 575289.
TUESDAY
ALNWICK
DUPLICATE BRIDGE. WEAVERS’ COURT, 6.45PM, WEEKLY. 01665 604830.
FLOWER CLUB. BAILIFFGATE, 7PM.
FAMILY HISTORY SOC. BAILIFFGATE MUSEUM, 7.30PM. MY MOST INTERESTING DISCOVERY.
BERWICK
FISHERMAN’S FRIENDS. THE MALTINGS, 1PM. £8.50, CONCS £7, CHILD £5. (12A).
PUPILS OF THE MENUHIN SCHOOL. THE MALTINGS, 7PM. £13, CONCS £10, £11.50.
WEDNESDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES YOGA. ALNWICK GARDEN, 10.30AM. £4. WEEKLY.
QI GONG FOR HEALTH. COSTELLO CENTRE, BAILIFFGATE, 2PM. £3. WEEKLY.
CONTRACT BRIDGE. ALNWICK HOSPITAL, 6.30PM, WEEKLY. 01665 603197.
ACCORDION & FIDDLE CLUB, JUBILEE HALL, NEWTON ON THE MOOR, 7.30PM. RICHARD SMITH TRIO. £7, MUSICIANS £3.
BERWICK
PUB NIGHT. THE BREWERS ARMS, MARYGATE, 7PM. BERWICK BRANCH OF THE KOSB ASSOCIATION. BUFFET AND FREE BEER.
PAXTON HOUSE
ART WORKSHOP. HAYLOFT GALLERY, 11AM-4.30PM. £15. WEEKLY.
SHILBOTTLE
KAKOFONY UKULELE. FARRIERS ARMS, 7PM, WEEKLY.
THURSDAY, MAY 9
ALNWICK
ALN VALLEY RAILWAY QUIZ. BARTER BOOKS, 7.30PM.
BERWICK
MALTINGS YOUTH THEATRE: GREGORY’S GIRL. THE MALTINGS, 7PM. £10, CONCS £5.
ROTHBURY
ACCORDION & FIDDLE CLUB. JUBILEE HALL, 7.30PM-10.30PM. IAIN MACPHAIL BAND. £5.
ATTRACTIONS
OPENING TIMES MAY VARY.
ALNWICK
ALN VALLEY RAILWAY, SAT-MON. 10.30AM-4.30PM. £6, CHILD £2.
ALNWICK CASTLE. 10AM-5.30PM. £16.75, CONCS £13.50, CHILD £8.85.
ALNWICK GARDEN. 10AM-6PM. £12, CONCS £10.50, CHILD £4.50.
ALNWICK LIONS CHARITY BOOK SHOP. MON-SAT, 10AM-4PM.
BAILIFFGATE MUSEUM & GALLERY. TUES-SUN, 10AM-4PM. £4, CONCS £3, CHILD £1.
BARTER BOOKS. 9AM-7PM.
HOUSE OF HARDY FISHING TACKLE MUSEUM, MON-FRI, 9AM-5PM, SAT 10AM-5PM. FREE.
BAMBURGH
CASTLE. 10AM-5PM. £11.25, CHILD £5.50.
RNLI GRACE DARLING MUSEUM. 10AM-5PM. FREE.
BELFORD
HIDDEN HISTORY MUSEUM. 10AM-4PM. FREE.
BELSAY
HALL, CASTLE & GARDENS. 10AM-6PM. £10, CONCS £9, CHILD £6.
BERWICK
BARRACKS. 10AM-6PM. £5.20, CONCS £4.70, CHILD £3.10.
CHATHILL
PRESTON TOWER. 10AM-6PM. £2, CONCS £1.50, CHILD 50P.
CHILLINGHAM
CASTLE. NOON-5PM. £10.50, CONCS £9.50, CHILD £6.50.
WILD CATTLE PARK. MON-FRI FROM 10AM, SUN TOURS AT 10AM & 11.30AM. £8.50, CONCS £6.50, CHILD £3.50.
CRAGSIDE
GARDEN 10AM-5PM, HOUSE 11AM-5PM. £19, CHILD £9.50.
DUNSTANBURGH
CASTLE. 10AM-6PM. £5.70, CONCS £5.10, CHILD £3.40.
ETAL
CASTLE. CLOSED TUES, 10AM-6PM. £5.70, CONCS £5.10, CHILD £3.40.
FORD
LADY WATERFORD HALL. 11AM-5PM. £3.50, CONCS £3.
HEATHERSLAW
CORN MILL. 10AM-5PM. £4, CONCS £3.50.
RAILWAY. HOURLY FROM 11AM. £7.50, CONCS £6.50, CHILD £4.50.
HOWICK HALL
GARDENS. 10.30AM-6PM.
LINDISFARNE
CASTLE. TIMES VARY. £9, CHILD £4.50.
CENTRE. £4, CONCS £3.50, CHILD £2.
PRIORY. 10AM-6PM. £7.20, CONCS £6.50, CHILD £4.30.
LONGFRAMLINGTON
GARDENS. WED-SAT, 10AM-4.30PM. OTHER TIMES ON 01665 570382.
NORTH CHARLTON
ARMSTRONG HOUSEHOLD AND FARMING MUSEUM. FRIDAY, 10AM-5PM. £4, CHILD £1.
WARKWORTH
CASTLE 10AM-6PM. HERMITAGE, SUN & MON, 11AM-4PM. £7.20, CONCS £6.50, CHILD £4.30.
WOODHORN
MUSEUM. WED-SUN, 10AM-4PM. £7, CONCS £6, CHILD FREE.