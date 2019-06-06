What’s on in North Northumberland - June 6 - June 13

See what’s on in north Northumberland for the next seven days. Covering theatre, films, live music, walks and other events taking place in Northumberland this week.
TODAY (THURSDAY)
ALNMOUTH
BY THE SEA – BRITA GRANSTROM & MICK MANNING. OLD SCHOOL GALLERY. UNTIL JULY 12.
ALNWICK
100 YEARS OF FASHION. BAILIFFGATE GALLERY. UNTIL SEPT 8.
MS BRANCH COFFEE & CHAT. WEAVERS COURT, 11AM.
BERWICK
HEALTH ADVICE DROP-IN. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM.
SENSE OF PLACE. THE MALTINGS, 11AM. BERWICK VISUAL ARTS. UNTIL SUNDAY.
TURNER: NORTHERN EXPOSURE. THE MALTINGS, 11AM. ORIGINAL WORKS BY JMW TURNER. UNTIL OCTOBER 13. FREE.
AVENGERS: ENDGAME. THE MALTINGS, 7PM. £8.50, CONCS £7, CHILD £5.
LINDISFARNE
NOW YOU SEE ME. EXHIBITION. UNTIL NOV 3.
ROTHBURY
ACCORDION & FIDDLE CLUB. JUBILEE HALL, 7.30PM. JIMMY CASSIDY & CALLUM WALLACE. £5.
FRIDAY
ALLENDALE
REFINED 2019. VILLAGE HALL, 7.30PM. MIXED DANCE. £8. 07854 982721.
ALNWICK
ELDERBERRIES WALKING. ALNWICK GARDEN, 10AM. WEEKLY.
AMBLE
DESTROYER. DOVECOTE CENTRE, 7.30PM. £5, £3.
BERWICK
DRAWING ON THE QUAYSIDE. BELOW OLD BRIDGE, 10AM. IF WET, MEET IN THE GRANARY. FREE.
FERTILE GROUND: TWILIGHT DANCES. THE MALTINGS, 7PM. DANCE, FILM & MUSIC. £10.
BALLROOM AND LATIN DANCE. ST CUTHBERT’S PARISH CENTRE, 7.30PM. £2.50.
TOLKIEN. THE MALTINGS, 8PM. £8.50, CONCS £7, CHILD £5.
EYEMOUTH
CIRCUS MONTINI. GUNSGREEN ROAD, 7PM.
THE MEERKAT PARADE. HIPPODROME, 8PM. £12.50.
NORTHUMBERLANDIA
GUIDED WALK. 11AM-NOON. £3.
SATURDAY
BERWICK
HERITAGE BUILDINGS: THE GOOD, THE BAD & THE UGLY. WILLIAM ELDER BUILDING, 10AM. WEEKLY BEA LECTURE. £18. EMAIL BERWICKEA@GMAIL.COM
BYE BYE BABY – TRIBUTE TO THE JERSEY BOYS - FRANKIE VALLI & THE FOUR SEASONS. THE MALTINGS, 7.30PM. £24.50.
RESTON
GRANTSHOUSE ART GROUP EXHIBITION. VILLAGE HALL, 10AM-6PM. UNTIL SUNDAY.
SUNDAY
ALNWICK
BALLROOM & LATIN DANCE. ST MICHAEL’S HALL, 6.30PM. £5. WEEKLY.
BAMBURGH
ELLINGHAM PRIMARY SCHOOL SUMMER FAIR. PAVILION, 11AM TO 3PM.
BERWICK
CHARITY CAR BOOT SALE. CASTLEGATE. CARS £5. WEEKLY.
OPEN GARDENS. CASTLE VALE PARK, 10AM TO 5PM. £3.
HAUXLEY
IN FOCUS. WILDLIFE DISCOVERY CENTRE, 10AM-4PM. OPTICAL EQUIPMENT TO TRY TRY.
WALLINGTON
BEGINNER NORDIC WALKING WITH STROLLS WITH POLES, 10AM. BOOK AT WWW.STROLLSWITHPOLES.COM/SHOP
WOOLER
NORTHUMBERLAND NATIONAL PARK HAVE A GO AT ARCHERY. WOOLER YOUTH HOSTEL. BOOK AT WWW.NORTHUMBERLANDNATIONALPARK.ORG.UK/EVENTS
MONDAY
ALNWICK
MACULAR SUPPORT GROUP. WEAVERS COURT, 10AM-NOON.
ELDERBERRIES PILATES. ALNWICK GARDEN, 9.15AM & 10.30AM. £4. WEEKLY.
NORTHUMBERLAND ARCHIVE TALK. BAILIFFGATE MUSEUM, 2PM.
BERWICK
HOSPICECARE DROP-IN. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM-1PM.
HORNCLIFFE
TRADITIONAL TUNES SESSION. THE FISHER’S ARMS, 8PM.
LESBURY
CONTRACT BRIDGE. VILLAGE HALL, 6.30PM, WEEKLY.
TUESDAY
ALNWICK
CLINIC CAFÉ. NORTHUMBRIA POLICE – COMMUNITY SAFETY. ALNWICK GARDEN, 2PM-3PM. £2.
CONNAUGHT OPERA. ALNWICK GARDEN, 2PM-3PM. FREE.
DUPLICATE BRIDGE. WEAVERS’ COURT, 6.45PM, WEEKLY. 01665 604830.
BERWICK
THE MALTINGS YOUTH DANCE. 4PM (AGES NINE TO 13), 5PM (AGES 14 TO 18). £4.
WEDNESDAY
ALNWICK
CHAIR-BASED EXERCISE CLASS. ALNWICK GARDEN, 9.15AM-10.15AM. £4.
ELDERBERRIES YOGA. ALNWICK GARDEN, 10.30AM. £4. WEEKLY.
QI GONG FOR HEALTH. COSTELLO CENTRE, 2PM. £3. WEEKLY.
WALKING NETBALL. WILLOWBURN CENTRE, 2.30PM-3.15PM. £2.
MIND AND SOLE WALKING GROUP. WILLOWBURN SPORTS CENTRE, 6.30PM. £1. WEEKLY.
CONTRACT BRIDGE. ALNWICK HOSPITAL, 6.30PM, WEEKLY.
BERWICK
DEMENTIA FRIENDLY SCREENING: GENTLEMEN PREFER BLONDES. THE MALTINGS, 2PM. £4.50.
PAXTON HOUSE
ART WORKSHOP. HAYLOFT GALLERY, 11AM-4.30PM. £15. WEEKLY.
SHILBOTTLE
KAKOFONY UKULELE. FARRIERS ARMS, 7PM, WEEKLY.
THURSDAY, JUNE 13
HAUXLEY
ASTRONOMICAL SOCIETY. WILDLIFE CENTRE, 7.30PM. NON-MEMBERS: £3, CHILD £1.
HOLY ISLAND
ANDY AND MARGARET WATCHORN. THE CROSSMAN HALL, 7.30PM. PIPES, FIDDLE, GUITAR AND MORE. £8.
ATTRACTIONS
OPENING TIMES MAY VARY.
ALNWICK
ALN VALLEY RAILWAY, SAT & SUN. 10.30AM-4.30PM. £5, CHILD £1.
CASTLE. 10AM-5.30PM. £16.75, CHILD £8.85.
GARDEN. 10AM-6PM. £12, CONCS £10.50, CHILD £4.50.
ALNWICK LIONS CHARITY BOOK SHOP. MON-SAT, 10AM-4PM.
BAILIFFGATE MUSEUM & GALLERY. TUES-SUN, 10AM-4PM. £4.
BARTER BOOKS. 9AM-7PM.
HOUSE OF HARDY FISHING TACKLE MUSEUM, MON-FRI, 9AM-5PM, SAT 10AM-5PM. FREE.
BAMBURGH
CASTLE. 10AM-5PM. £11.25, CHILD £5.50.
RNLI GRACE DARLING MUSEUM. 10AM-5PM. FREE.
BELFORD
HIDDEN HISTORY MUSEUM. 10AM-4PM. FREE.
BELSAY
HALL, CASTLE & GARDENS. 10AM-6PM. £10, CONCS £9, CHILD £6.
BERWICK
BARRACKS. 10AM-6PM. £5.20, CHILD £3.10.
CHATHILL
PRESTON TOWER. 10AM-6PM. £2, CONCS £1.50, CHILD 50P.
CHILLINGHAM
CASTLE. NOON-5PM. £10.50, CHILD £6.50.
WILD CATTLE PARK. MON-FRI FROM 10AM, SUN 10AM & 11.30AM. £8.50, CHILD £3.50.
CRAGSIDE
GARDEN 10AM-5PM, HOUSE 11AM-5PM. £19, CHILD £9.50.
DUNSTANBURGH
CASTLE. 10AM-6PM. £5.70, CHILD £3.40.
ETAL
CASTLE. 10AM-6PM (CLOSED MON & TUES). £5.70, CONCS £5.10, CHILD £3.40.
FORD
LADY WATERFORD HALL. 11AM-5PM. £3.50, CONCS £3.
HEATHERSLAW
CORN MILL. 10AM-5PM. £4,
RAILWAY. HOURLY FROM 11AM. £7.50, CONCS £6.50, CHILD £4.50.
HOWICK HALL
GARDENS. 10.30AM-6PM. £8.80, CONCS £7.70, CHILD FREE.
LINDISFARNE
CASTLE. £9, CHILD £4.50.
CENTRE. 10AM-4PM. £4, CONCS £3.50, CHILD £2.
PRIORY. 10AM-6PM. £7.20, CONCS £6.50, CHILD £4.30.
LONGFRAMLINGTON
GARDENS. WED-SAT, 10AM-4.30PM.
NORTH CHARLTON
ARMSTRONG HOUSEHOLD AND FARMING MUSEUM. FRIDAY, 10AM-5PM. £4, CHILD £1.
WARKWORTH
CASTLE 10AM-6PM. HERMITAGE, SUN & MON, 11AM-4PM. £7.20, CHILD £4.30.
WOODHORN
MUSEUM. 10AM-4PM. £7, CONCS £6, CHILD FREE.