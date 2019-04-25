What’s on in North Northumberland - April 25 - May 2

See what’s on in north Northumberland for the next seven days. Covering theatre, films, live music, walks and other events taking place in Northumberland this week.
TODAY (THURSDAY)
ALNMOUTH
PENFOLD PRESS. DAN BUGG. OLD SCHOOL GALLERY. UNTIL MAY 17.
ALNWICK
100 YEARS OF FASHION. BAILIFFGATE GALLERY. UNTIL SEPT 8.
BERWICK
MY PET PALS WORKSHOP. PETS AT HOME, 11.30AM. UNTIL SUNDAY. FREE.
ART GROUP. ST AIDAN’S HALL, CHURCH STREET, 2PM-4PM. £4.
ST ANDREW’S CLUB AGM. LONGRIDGE TOWERS, 6PM.
ALL ABOUT EVE NT BROADCAST. THE MALTINGS, 7PM. £16.75, CONCS £15.75, CHILD £8.75. (12A).
KIRILL SOKOLOV. PAINTER. GRANARY GALLERY, 11AM-4PM, WED-SUN. UNTIL MAY 5.
ROY VOSS: THE WAY THINGS ARE. GYMNASIUM GALLERY. WED-SUN, 11AM-4PM. UNTIL JUNE 2.
CORNHILL
BINGO & RAFFLE. VILLAGE HALL, 7PM. FOR BREAST CANCER NOW.
FELTON
FLOWER GARDEN. JANE MURRAY & HELEN POREMBA. GALLERY 45. MON-SAT. UNTIL MAY 30.
LINDISFARNE
EGG HUNT. CASTLE. UNTIL SUNDAY.
NOW YOU SEE ME. CASTLE. STORIES, RUMOURS & HALF-TRUTHS. UNTIL NOV 3.
WARKWORTH
ADVENTURE QUEST. CASTLE, 11AM-5PM. UNTIL SUNDAY. £1 PLUS ADMISSION.
WOOLER
GLENDALE ACCORDION & FIDDLE CLUB. LIAM STEWART DUO. GLENDALE HALL, 7PM-11PM. MEMBERS £5, VISITORS £6.50.
FRIDAY
ACKLINGTON
BALLROOM & LATIN LINE DANCE. VILLAGE HALL, 7PM. £2.
ALNWICK
ELDERBERRIES WALKING GROUP, ALNWICK GARDEN, 10AM-NOON, MEET AT ENTRANCE. WEEKLY.
OPEN MIC. TANNERS ARMS, 8.30PM.
AMBLE
THE OLD MAN & THE GUN. DOVECOTE CENTRE, 7.30PM. £5, CHILD £3. (12A).
BERWICK
LECTURE: THE IDEA OF A PIER. THE MALTINGS, 10AM. £6.
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN! SING-A-LONG. THE MALTINGS, 7.30PM. £8.50, CONCS £7, CHILD £5. (PG).
BALLROOM & LATIN. ST CUTHBERT’S CENTRE, 7.30PM-10PM. £2.50. WEEKLY.
KIRKNEWTON
ALNWICKY. VILLAGE HALL, 7PM-11PM. CEILIDH. £8, CHILD £5.
SEAHOUSES
KATHRYN ROBERTS & SEAN LAKEMAN. ST CUTHBERT’S HOUSE, 7.30PM. £12.50 ON 01665 720456.
WOOLER
TRAVELLING BY TUBA. CHEVIOT CENTRE, 7.30PM. £9, CONCS £8.
SATURDAY
BELFORD
GENEALOGY GROUP. BELL VIEW, 10AM. MILLS IN THE NORTH EAST.
BERWICK
REMSCHEID MUSIC COLLEGE. ST ANDREW’S WALLACE GREEN, 11AM.
LECTURE. FROM GREENWICH VILLAGE TO WOODSTOCK. VOLUNTARY CENTRE. £6.
NORTHERN BALLET: PUSS IN BOOTS. THE MALTINGS, 2PM. £6.50, CHILD £5.50.
BARD’S SUPPER. PIER RED. 01289 309168.
FELTON
OPEN STUDIO. GALLERY 45.
ROTHBURY
OUT OF TOWN MUSEUM LAUNCH. JUBILEE HALL, 11.30AM.
SEAHOUSES
THE AFTERMATH. HUB CINEMA, 6PM. (15).
SUNDAY
ALNWICK
BALLROOM & LATIN. ST MICHAEL’S HALL, 6.30PM. £5.
BERWICK
CHARITY CAR BOOT SALE. CASTLEGATE. CARS £5. WEEKLY.
MONDAY
ALNWICK
ELDERBERRIES PILATES. ALNWICK GARDEN, 9.15AM & 10.30AM. £4. WEEKLY.
BERWICK
HOSPICECARE DROP-IN. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM-1PM.
LESBURY
CONTRACT BRIDGE. VILLAGE HALL, 6.30PM, WEEKLY. 01665 575289.
TUESDAY
ALNWICK
DUPLICATE BRIDGE. WEAVERS’ COURT, 6.45PM, WEEKLY. 01665 604830.
ALNWICK GARDEN CLUB. ALNWICK GARDEN, 7.30PM. QUESTION TIME.
BERWICK
YOUTH DANCE. THE MALTINGS, 4PM (AGES NINE-13), 5PM (14-18). £4.
WEDNESDAY
ALNWICK
THE BIG BREASTFEEDING CAFE. COSTA COFFEE, 10AM-3PM.
ELDERBERRIES YOGA. ALNWICK GARDEN, 10.30AM. £4. WEEKLY.
QI GONG FOR HEALTH. COSTELLO CENTRE, BAILIFFGATE, 2PM. £3. WEEKLY.
CONTRACT BRIDGE. ALNWICK HOSPITAL, 6.30PM, WEEKLY. 01665 603197.
BALLROOM & LATIN LINE DANCE. ST MICHAEL’S HALL, 7PM. £5.
BERWICK
OPERATIC SOC. THE SOUND OF MUSIC. THE MALTINGS, 7.30PM. £12.50-£14.50. UNTIL MAY 5.
CROOKHAM
TILLVAS. VILLAGE HALL, 7.30PM. VIKINGS IN SCOTLAND.
PAXTON HOUSE
ART WORKSHOP. HAYLOFT GALLERY, 11AM-4.30PM. £15. WEEKLY.
SHILBOTTLE
KAKOFONY UKULELE. FARRIERS ARMS, 7PM, WEEKLY.
THURSDAY, MAY 2
ALNWICK
MS ALNWICK & DISTRICT. WEAVERS COURT, 11AM-NOON.
BERWICK
ADVICE HUB. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM-1PM. FREE.
MELLERSTAIN
MUSIC AT MELLERSTAIN. MELLERTSTAIN HOUSE, 7.30PM. RICHARD JENKINSON & BENJAMIN FIRTH. CALL 01835 864153 FOR TICKETS.
ATTRACTIONS
OPENING TIMES MAY VARY.
ALNWICK
ALN VALLEY RAILWAY, SAT & SUN. 10.30AM-4.30PM. £5, CHILD £1.
ALNWICK CASTLE. 10AM-5.30PM. £16.75, CONCS £13.50, CHILD £8.85.
THE ALNWICK GARDEN. 10AM-6PM. £12, CONCS £10.50, CHILD £4.50.
ALNWICK LIONS CHARITY BOOK SHOP. MON-SAT, 10AM-4PM.
BAILIFFGATE MUSEUM & GALLERY. TUES-SUN, 10AM-4PM. £4, CONCS £3, CHILD £1.
BARTER BOOKS. 9AM-7PM.
HOUSE OF HARDY FISHING TACKLE MUSEUM, MON-FRI, 9AM-5PM, SAT 10AM-5PM. FREE.
BAMBURGH
CASTLE. 10AM-5PM. £11.25, CHILD £5.50.
RNLI GRACE DARLING MUSEUM. 10AM-5PM. FREE.
BELFORD
HIDDEN HISTORY MUSEUM. 10AM-4PM. FREE.
BELSAY
HALL, CASTLE & GARDENS. 10AM-6PM. £10, CONCS £9, CHILD £6.
BERWICK
BARRACKS. 10AM-6PM. £5.20, CONCS £4.70, CHILD £3.10.
CHATHILL
PRESTON TOWER. 10AM-6PM. £2, CONCS £1.50, CHILD 50P.
CHILLINGHAM
CASTLE. NOON-5PM. £10.50, CONCS £9.50, CHILD £6.50.
WILD CATTLE PARK. MON-FRI FROM 10AM, CLOSED SAT, SUN TOURS AT 10AM & 11.30AM. £8.50, CONCS £6.50, CHILD £3.50.
CRAGSIDE
GARDEN 10AM-5PM, HOUSE 11AM-5PM. £19, CHILD £9.50.
DUNSTANBURGH
CASTLE. 10AM-6PM. £5.70, CONCS £5.10, CHILD £3.40.
ETAL
CASTLE. WED-SUN, 10AM-6PM. £5.70, CONCS £5.10, CHILD £3.40.
FORD
LADY WATERFORD HALL. 11AM-5PM. £3.50, CONCS £3.
HEATHERSLAW
CORN MILL. 10AM-5PM. £4, CONCS £3.50.
RAILWAY. 10AM-4PM. £7.50, CONCS £6.50, CHILD £4.50.
HOWICK HALL
GARDENS. 10.30AM-6PM.
LINDISFARNE
CASTLE. £9, CHILD £4.50.
CENTRE. £4, CONCS £3.50, CHILD £2.
PRIORY. 10AM-6PM. £7.20, CONCS £6.50, CHILD £4.30.
LONGFRAMLINGTON
GARDENS. WED-SAT, 10AM-4.30PM. OTHER TIMES ON 01665 570382.
NORTH CHARLTON
ARMSTRONG HOUSEHOLD AND FARMING MUSEUM. FRIDAY, 10AM-5PM. £4, CHILD £1.
WARKWORTH
CASTLE 10AM-6PM. HERMITAGE, SUN & MON, 11AM-4PM. £7.20, CONCS £6.50, CHILD £4.30.
WOODHORN
MUSEUM. 10AM-4PM. £7, CONCS £6, CHILD FREE.