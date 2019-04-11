What’s on in North Northumberland, April 11-18

See what’s on in North Northumberland for the next seven days. Covering theatre, films, live music, walks and other events.
ALNMOUTH
PENFOLD PRESS. DAN BUGG EXHIBITION. THE OLD SCHOOL GALLERY. UNTIL MAY 17.
ALNWICK
DINOSAUR TRAIL. ALNWICK GARDEN, 11AM-4PM. UNTIL APRIL 22.
100 YEARS OF FASHION. BAILIFFGATE GALLERY. UNTIL SEPTEMBER 8.
AMBLE
ROCK DOG. DOVECOTE CENTRE, 2PM. £5, CHILD £3. (PG).
BERWICK
KIRILL SOKOLOV. PAINTER. GRANARY GALLERY, 11AM-4PM, WED-SUN. UNTIL MAY 5.
ROY VOSS: THE WAY THINGS ARE. BERWICK VISUAL ARTS. GYMNASIUM GALLERY. WED-SUN, 11AM-4PM. FREE. UNTIL JUNE 2.
JULIAN CLARY: BORN TO MINCE. THE MALTINGS, 7.30PM. £26, CONCS £24.
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD. THE MALTINGS, 2PM. £8.50, CHILD £5. (PG).
CRAGSIDE
GET CLOSER TO NATURE. 11AM-3PM. UNTIL APRIL 22.
FELTON
FLOWER GARDEN. JANE MURRAY & HELEN POREMBA. GALLERY 45. MON-SAT, 10AM-5PM. UNTIL MAY 30.
HAUXLEY
ASTRONOMICAL SOCIETY. DISCOVERY CENTRE, 7.30PM. £3, CHILD £1.
LINDISFARNE
EASTER EGG HUNT. CASTLE. £2 PLUS ADMISSION. UNTIL APRIL 28.
NOW YOU SEE ME. CASTLE. STORIES, RUMOURS & HALF-TRUTHS. UNTIL NOVEMBER 3.
WALLINGTON
LAMBING SHED LIVE. 12.30pm & 2pm. £7.50. BOOKING ESSENTIAL. 07469 203088 OR INFO@BROOMHOUSEFARM.CO.UK
WARKWORTH
EASTER ADVENTURE QUEST. CASTLE, 11AM-5PM. UNTIL APRIL 28. £1 PLUS ADMISSION.
Friday
ALNWICK
ELDERBERRIES WALKING GROUP, ALNWICK GARDEN, 10AM. DONATION FOR REFRESHMENTS. WEEKLY.
AMBLE
PETERLOO. DOVECOTE CENTRE, 7.30PM. £5, CHILD £3. (12A).
BERWICK
BALLROOM & LATIN, ST CUTHBERT’S PARISH CENTRE, 7.30PM. £2.50. WEEKLY.
DUMBO. THE MALTINGS, 6PM. £8.50, CHILD £5. (PG). UNTIL APRIL 19, TIMES VARY.
PAXTON
BEETLE DRIVE. VILLAGE HALL, 7PM. £2, CHILD 50P.
Saturday
ACKLINGTON
SALSA TASTER CLASS. VILLAGE HALL, 7PM. £2.
ALNWICK
SPRING SHOW. WILLOWBURN SPORTS CENTRE, 11AM-5PM. £2.
BERWICK
CAMERA CLUB EXHIBITION. ST AIDAN’S CHURCH HALL, 10AM-2PM. FREE.
SPITTAL SPRING FAIR. ST PAUL’S CHURCH HALL, 10.30AM-2PM.
Sunday
ALNWICK
BALLROOM & LATIN. ST MICHAEL’S CHURCH HALL, 6.30PM. BEGINNERS. £5. WEEKLY.
BERWICK
CAR BOOT SALE. CASTLEGATE CAR PARK. CARS £5. WEEKLY.
MARY QUEEN OF SCOTS. THE MALTINGS, 7.30PM. £8.50, CHILD £5. (15).
Monday
ALNWICK
ELDERBERRIES PILATES. ALNWICK GARDEN, 9.15AM & 10.30AM. £4. weekly.
MUSIC. JOHN BULL INN, 8.30PM.
AMBLE
SAILING AND KAYAKING. COQUET SHOREBASE TRUST. £25 SESSION, £40 DAY. UNTIL WEDNESDAY.
BERWICK
HOSPICECARE DROP-IN. HAZEL MARSDEN HOUSE, 10AM-1PM. weekly.
HORNCLIFFE
ACOUSTIC. FISHER ARMS, 8PM.
LESBURY
CONTRACT BRIDGE. VILLAGE HALL, 6.30PM, WEEKLY. 01665 575289.
WALLINGTON
LAMBING APPRENTICE. 2PM-4PM. £35. UNTIL THURSDAY. BOOKING ESSENTIAL. 07469 203088.
Tuesday
ALNWICK
DUPLICATE BRIDGE. WEAVERS’ COURT, 6.45PM, WEEKLY. 01665 604830.
BERWICK
THE WIFE. BERWICK FILM SOCIETY. THE MALTINGS, 7.30PM. £8.50, CONCS £7. (15).
Wednesday
ALNWICK
ELDERBERRIES YOGA. ALNWICK GARDEN, 10.30AM. £4. WEEKLY.
QI GONG FOR HEALTH. COSTELLO CENTRE, BAILIFFGATE, 2PM £3. WEEKLY.
CONTRACT BRIDGE. ALNWICK HOSPITAL, 6.30PM, WEEKLY. 01665 603197.
BALLROOM & LATIN LINE DANCE. ST MICHAEL’S PARISH HALL, 7PM. £5. WEEKLY.
BERWICK
DEMENTIA FRIENDLY SCREENING: HIGH SOCIETY. THE MALTINGS, 2PM. £4.50. (U).
RSC AS YOU LIKE IT LIVE BROADCAST. THE MALTINGS, 7PM. £16.75, CONCS £15.75, CHILD £8.75.
PAXTON HOUSE
ART WORKSHOP. HAYLOFT GALLERY, 11AM-4.30PM. £15. WEEKLY.
SHILBOTTLE
KAKOFONY UKULELE GROUP. THE FARRIERS ARMS, 7PM, WEEKLY.
WHITTINGHAM
ALN & BREAMISH LOCAL HISTORY SOCIETY. LEE’S GARAGE. MEMORIAL INSTITUTE, 7.30PM. £3.
Thursday, April 18
AMBLE
BUMBLEBEE. DOVECOTE CENTRE, 6PM. £5, CHILD £3. (12A).
BERWICK
COFFEE MORNING. Urc, 10AM-11.30AM.
WOOLER
GLENDALE ACCORDION & FIDDLE CLUB. LIAM STEWART DUO. GLENDALE HALL, 7PM-11PM. MEMBERS £5, VISITORS £6.50.
ATTRACTIONS
Opening Times May Vary.
Alnwick
Aln Valley Railway, Sat & SUN, 10.30am-4.30pm. £5, Child £1.
Castle. 10am-5.30pm. £16.75, concs £13.50, child £8.85.
Alnwick Garden. 10am-6pm. £12, concs £10.50, child £4.50.
Alnwick Lions Charity Book Shop. Mon-SaT, 10am-4pm.
Bailiffgate Museum & gallery. tues-sun, 10am-4pm. £4, concs £3, child £1.
Barter Books. 9am-7pm.
House of Hardy Fishing Tackle Museum, Mon-Fri, 9am-5pm, Sat 10am-5pm. Free.
Bamburgh
Castle. 10am-5pm. £11.25, child £5.50.
RNLI Grace Darling Museum. 10am-5pm. Free.
Belford
Hidden History Museum. 10am-4pm. Free.
Belsay
Hall, Castle and Gardens. 10am-6pm. £10, concs £9, child £6.
Berwick
Barracks. 10am-6pm. £5.20, concs £4.70, child £3.10.
Chathill
Preston Tower. 10am-6pm. £2, concs £1.50, child 50p.
Chillingham
Castle. noon-5pm. £10.50, Concs £9.50, ChILD £6.50.
Wild Cattle Park. Mon-Fri From 10am, Sat Closed, Sun 10am & 11.30am. £8.50, concs £6.50, child £3.50.
Cragside
Garden 10am-5pm, House 11am-5pm. £19, child £9.50.
Dunstanburgh
Castle. 10am-6pm. £5.70, concs £5.10, child £3.40.
Etal
Castle. Wed-Sun, 10am-6pm. £5.70, Concs £5.10, Child £3.40.
Ford
Lady Waterford Hall. 11am-5pm. £3.50, Concs £3.
Heatherslaw
Corn Mill. 10am-5pm. £4, concs £3.50.
Light Railway. 10am-4pm. £7.50, Concs £6.50, Child £4.50.
Howick Hall
Gardens. 10.30am-6pm. Last entry 5pm.
Lindisfarne
Castle. Daily, Times Vary. £9, child £4.50.
Lindisfarne Centre. £4, concs £3.50, child £2.
Priory. 10am-6pm. £7.20, concs £6.50, child £4.30.
Longframlington
Gardens. Daily. Book on 01665 570382 or www.longframlingtongardens.co.uk
North Charlton
Armstrong Household And Farming Museum. Open From Easter.
Warkworth
Castle 10am-6pm. Hermitage, Sun & Mon, 11am-4pm. £7.20, concs £6.50, child £4.30.
Woodhorn
Museum. Wed-Sun, 10am-4pm. £7, concs £6, child free.