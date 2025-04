Watch more of our videos on ShotsTV.com

Voters in Northumberland can now see all their available candidates ahead of the local elections.

Nominations closed on Wednesday ahead of polling day on May 1. The county council has now published the full list of prospective councillors for all 69 wards.

It is worth noting that there have been boundary changes since the last election in 2021, meaning some wards have changed. The council has provided a map of the changes on its website.

We have rounded up all the candidates for every seat below:

County Hall in Morpeth.

Alnwick Castle

Gordon Castle (CON)

Martin Harrington (REF)

Laura Jane Hawken (GRN)

John Waugh Shepherd (LAB)

Sibylle Lucia Stenzel (LDEM)

Alnwick Hotspur

Ian Caldwell (REF)

Karen Hedley (LDEM)

Helen Elizabeth Seymour (LAB)

Martin Philip Swinbank (GRN)

Geoff Watson (CON)

Amble

Terry Clark (LAB)

Arty Hume (REF)

Jenny Richards (CON)

Amble West with Warkworth

Alexander Christian Brewis (LDEM)

Ann Burke (IND)

Pauline Davidson (REF)

Ivor Charles Rackham (GRN)

Amy Spriggs (LAB)

Jeff Watson (CON)

Ashington Central

Caroline Susan Ball (LAB)

Kerry Davison (REF)

Kyle Morrison (CON)

Bamburgh

Benjamin Charles Brooks (GRN)

Lydia Heather Cairns (LDEM)

Bill Grisdale (LAB)

Guy Renner-Thompson (CON)

Pip Robson (REF)

Bebside & Kitty Brewster

Grant Davey (LAB)

Denise Nicholson (REF)

Wojciech Franciszek Ploszaj (CON)

Bedlington Central

Kylie Michelle Berry-Walker (LAB)

Charlotte Elizabeth Peacock Blundred (CON)

Brian Denny (REF)

Geoff Hill (GRN)

Christine Anne Taylor (IND)

Bedlington East

Trevor Michael Austin (REF)

Gavin Campbell Duffy (CON)

Victoria Thompson (IND)

Rebecca Wilczek (LAB)

Bedlington West

Lawrence David Chapple (REF)

Adam Hogg (LAB)

Alastair Robert Marrion (CON)

Malcolm Robinson (IND)

Bellingham

Warren Ladyman (REF)

John Riddle (CON)

Kevin Robert Hodson Smith (LDEM)

Paul Richard Wright (LAB)

Berwick East

Paul Claridge (LAB)

Georgina Emma Rowley Hill (IND)

Jay Alexander Johnston (REF)

Kacper Slawomir Malec (CON)

Berwick North

Nicole Brooke (REF)

Matthew John Cornelius Cooper (LDEM)

Simon Dixon (LAB)

Catherine Seymour (CON)

Thomas Stewart (GRN)

Berwick West with Ord

Barry Malcolm Flux (CON)

Nigel Antony Foster (GRN)

Roddy Adrian Hamilton (REF)

James Elliott Haswell (LAB)

Elizabeth Isabel Hunter (LDEM)

Bothal

Scott Amery (REF)

Betty Margaret Bawn (CON)

Ken Cochrane (IND)

Lynne Grimshaw (LAB)

Andy McGregor (LDEM)

Choppington & Hepscott

David Gary Fitzgerald (REF)

Rachael Hogg (CON)

Mary Bernadette Murphy (IND)

Tom Young (LAB)

College with North Seaton

Nicola Ann Bawn (CON)

Mark Purvis (LAB)

Steven Roberts (REF)

Corbridge

Rob Earnshaw (LDEM)

Kerry Ann Knight (REF)

Nick Oliver (CON)

Roy Sheehan (LAB)

Cowpen

Rick Baker (REF)

Brian Richard Erskine (CON)

Candice Randall (LAB)

Cramlington East & Double Row

Feona Mae Bowey (LAB)

Scott Freebairn (REF)

Scott Lee (IND)

Alex McMullen (CON)

Cramlington Eastfield

Paul Evans (GRN)

Dawn Furness (IND)

James John Gillooly (LAB)

Susan Mary Bryce Johnston (IND)

Allyn Rhys Roberts (REF)

Alan Smith (CON)

Cramlington North

Kevin Allen (REF)

Wayne Daley (CON)

Megan Louise Foley (LAB)

Cramlington North West

Bridget Byrne (REF)

Mark Morris (CON)

Michael Sam Pearce (LAB)

Cramlington South East

Paul Ezhilchelvan (CON)

Allan Hepple (LAB)

Kath Leyland (GRN)

Anthony Pattinson (REF)

Cramlington South West

Neil David Graham (CON)

Shaun William Knowles (REF)

Scott Wilson White (LAB)

Mathew Wilkinson (SDP)

Cramlington Village

Mark Byrne (REF)

Steve Leyland (GRN)

Lynne Robinson (LAB)

Mark David Swinburn (CON)

Croft

Michael Green (CON)

Kath Nisbet (LAB)

Mark Peart (REF)

Druridge Bay

Scott James Dickinson (LAB)

Michael Anthony Joyce (REF)

Anne-Marie Belinda Trevelyan (CON)

Haltwhistle

Adam Jon Howells (REF)

Ian Hutchinson (CON)

Rachel Jane Mathieson (LAB)

Hartley

Sean Anthony Cassidy (LAB)

Stephen Charles Flower (REF)

Jill Henderson (CON)

Nigel Tony Szczepaniak (GRN)

Haydon

Brian Gallacher (LAB)

John Michael McConnell (CON)

Sonia Simm (REF)

Haydon & Hadrian

Malcolm Ellis (LAB)

Andrew Vivian Hickman (REF)

Jon Price (GRN)

Jevon Simon Scudamore (IND)

Tarun Seghal (CON)

Alan Sharp (LDEM)

Hexham East

Susan Davey (LAB)

Suzanne Holly Fairless-Aitken (LDEM)

Katherine Ann Hales (REF)

Simon Kitchen (CON)

Guy Adrian Norfolk (GRN)

Hexham North

Trevor Cessford (CON)

Nick Cott (LDEM)

Avril Elliott (REF)

Paul Robert Homer (GRN)

Wendy Wood (LAB)

Hexham West

Richard Arthur (REF)

Christine Hanley (CON)

Derek Kennedy (IND)

John McKee (GRN)

Ginnie O’Farrell (LDEM)

Nigel Porter (LAB)

Hirst

John Victor Allen (REF)

Ken Parry (LAB)

Gail Waddell (CON)

Holywell

Les Bowman (LAB)

Rob Forsyth (CON)

Ian MacGregor (REF)

Humshaugh

Antonia Azocar-Nevin (GRN)

Hans Owen Berges (REF)

Greg Alexander Munro (CON)

Michael Anthony Smith (LAB)

Lee Christopher Williscroft-Ferris (Animal Welfare Party)

Isabella

David Johnson (REF)

Andrew John Liddle (CON)

Anna Watson (LAB)

Longhirst

Ed Dungait (CON)

Mark Peter Gerrard (LAB)

Matthew Rutherford Gray (REF)

David Moore (LDEM)

Longhorsley

Philip Hood (GRN)

Neil Salvesen (LDEM)

Glen Sanderson (CON)

Susan Jane Spencer (REF)

Keith Gordon Trobe (LAB)

Richard Edward Brewis (LDEM)

Longhoughton

Rosemary MacKenzie (GRN)

Wendy Pattison (CON)

Brian Tait (REF)

Charles William Thompson (LAB)

Lynemouth

Liz Dunn (LAB)

Liz Rixon (CON)

Dan Taylor (REF)

Morpeth Kirkhill

Brooke Burgess (LAB)

Pete Burns (GRN)

Gillian Caldwell (REF)

Dorothy Moore (LDEM)

Richard Watson Wearmouth (CON)

Morpeth North

David Lee Bawn (CON)

Jo Crumplin (LAB)

Garry Sean Featherstone (REF)

Jan David Rosen (GRN)

Natalie Younes (LDEM)

Morpeth Stobhill

John Ace Beynon (CON)

Alison Byard (LDEM)

Neil Cox (REF)

Patricia Ann Fuller (GRN)

Ian Lindley (LAB)

Derek Thompson (IND)

Newbiggin-by-the-Sea

Sonia Marie Anderson (IND)

Ben Audsley (REF)

Michelle Embleton (LAB)

Jonathan David Richardson (CON)

Liz Simpson (IND)

Ami Wootton (IND)

Newsham

Deirdre Campbell (LAB)

Barry William Elliott (REF)

Ian Levy (CON)

Norham & Islandshires

Colin Richard Hardy (CON)

Patrick Henry Lambert (REF)

Linda Louise Lindley (LAB)

Ged Thomas (IND)

Pegswood

Christopher Michael Croft (REF)

Sarah Victoria Legge (CON)

Vicky Oakley (LAB)

Plessey

Daniel Fraser (LAB)

Caitlin Elizabeth Jones (CON)

David Swinhoe (REF)

Ponteland East & Stannington

Anna Marija Batchelor (LAB)

Lizzie Boyes (GRN)

Karen Audrey Carins (REF)

Lyle Robert Darwin (CON)

Penny Reid (LDEM)

Ponteland North

Richard Dodd (CON)

Glyn Evans (GRN)

Helen Lewins (LDEM)

David Nicholson (REF)

Robert Hugh Turner (LAB)

Ponteland South with Heddon

Michaela Jane Horncastle (CON)

Margaret Joan Jackson (LAB)

Gary Knight (REF)

Benjamin Clyde Mitchell (LDEM)

Eileen Sutherland (GRN)

Ponteland West

Michael Patrick Clarke (LAB)

Jim Greer (LDEM)

Veronica Jones (CON)

Neil Anthony Miller (REF)

Prudhoe North & Wylam

Andrew Christopher Lapping (REF)

Lawrence O’Donnell (LAB)

Shaun Parsons (CON)

Stuart Alan Rowlands (LDEM)

Holly Rebecca Waddell (Independent)

Prudhoe South

Dorothy Emily Dickinson (LAB)

Francis Stuart Miles (REF)

Gordon Stewart (CON)

Prudhoe West & Mickley

Tracy Gilmore (CON)

Lynne Paley (REF)

Angie Scott (LAB)

Rothbury

Steven Bridgett (IND)

Colin Davis (LDEM)

Peter Dawson (IND)

Mary Finn (LAB)

Mark Hope (REF)

Paul Howey (CON)

Jennifer Wallace (GRN)

Karen Weech (Majority Northumberland Independents)

Seaton with Spital

David Ferguson (CON)

Karl Green (REF)

Graeme Wright (LAB)

Seghill with Seaton Delaval

Sue Bowman (LAB)

Eve Chicken (CON)

Darrell Frost (REF)

Martin Williams (GRN)

Shilbottle

Howard Denby (REF)

Adelina Goddard (LAB)

Trevor Norman Thorne (CON)

Elizabeth Anne Whitelam (LDEM)

Sleekburn

Maureen Rolf (CON)

Roger Gordon Spriddell (REF)

Alex Wallace (LAB)

South Blyth

Daniel James Carr (CON)

Tracey Eileen Elliott (REF)

Alisdair Lindsey Gibbs-Barton (LDEM)

Elaine Kilroy (GRN)

Robert Spence (LAB)

South Tynedale

Colin William Horncastle (CON)

Bradley James Lloyd (LAB)

Andrew David Saunders (REF)

Theodora Thompson (GRN)

Stakeford

Jade Elizabeth Crawford (CON)

Julie Foster (LAB)

Martin Jackson (REF)

Stocksfield & Bywell

Anne Dale (IND)

Keller Fong (REF)

Kevin Andrew Graham (LDEM)

Ros Munro (CON)

Trevor Paul Robertson (LAB)

Wensleydale

Eileen Cartie (LAB)

Sam Liddle (CON)

Natalie Rolls (REF)

Wooler

Mark De Fusco (Heritage Party)

Sandra Dawn Dickinson (LAB)

Mark George Mather (CON)

Anthony Joseph Robb (REF)

Maurice Ward (GRN)