Northumberland Livestock

Acklington

November 15

North East Livestock Sales sold 72 prime cattle, including 31 cast cows and 2,316 sheep, comprising 1,563 lambs and 753 cast ewes.

Cattle: Lim hfrs 239p Burnhouse, 237p, 231p, 228p Blagdon Burn. Angus hfrs 220p, 217p Stamford, 209p Eslington, Yetlington. Lim strs 228p Elyhaugh, 226p Blagdon Burn, 212p Make Me Rich. Lim strs 1483, 1414 Blagdon Burn, 1464 Elyhaugh. Lim hfrs 1290 Burnhouse, 1275 Blagdon Burn. Angus hfrs 1290 Eslington Park.

Cows: All classes easier in line with national trend.

Limousin 1175 (136p) Swarland Old Hall, 1110, 1050 (128p) Brocks. B Blue 921 (118p) Annstead. Charolais 920 Howick Seahouses.

Lambs: Export quality dearer, heavies and commercials similar. Overall 174p. SQQ 190p.

Sale topped with Beltex to 114, 110, 94 Swarland Old Hall, 108, 96.50 Howick Scar, 102, 101, 100 Chevington Moor, 92.50 Glanton Town, 91, 89, 88.50 Matfen Estate, 91 Broomhall, 89 Low Espley, 89, 88 Oakdene, 88.50 Low Town. Texels 98 West Lane End, 97 Houndalee, 96.50, 95 Corneyside, 89.50 Norwoods, 89, 87.50 Howlett Hall. Char 88 East Coldside, Linden Hill Head. Suffolk 86 Blagdon Burn, 85 South Bellshill.

Beltex 271p, 214p Swarland Old Hall, 263p, 235p, 230p, 218p Howick Scar, 230p, 227p Chevington Moor, 228p, 216p Low Espley, 226p, 214p Glanton Town, 222p, 217p Matfen Estate, 221p Low Town, 220p Oakdene. Texels 237p Houndalee, 226p Preston Mains, 222p Grange House, 214p East Newham, 213p Norwoods, West Lane End, 212p Broomhall, 210p Corneyside.

Ewes: Heavies and continentals good to sell, others similar.

Texels 130, 114, 110 Brinkburn Newhouses, 110 South Carter Moor, 100 Howick Estate, Howlett Hall. Beltex 126, 100, 98 Cramond Hill. Suffolks 100 East Coldside, South Lyham, 97, 92 East Fleetham, 96 Howick Estate, Newton, 94 Howlett Hall, Craster, B’D’Maine 92 Fenham Hill. Mules 69 Craster, 65 Low Hall, 62 Yetlington, BF 46 Craster, Newton, 44 Laings Hill, 41 Rosebrough.

Suffolk rams 134 Black Heddon. Texel rams 114 Yetlington.