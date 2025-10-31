Pinegrove House is a five-bedroom home in Bellingham Court – an exclusive development of only four homes served by a private road.
1. Pinegrove House
A recently added garden room features dual aspect bifold doors leading out to the rear garden, remote controlled windows, and a feature stove. Photo: Rightmove
2. Pinegrove House
The windows of the garden room can be fully opened to lead directly outside. Photo: Rightmove
3. Pinegrove House
The generous lounge features a fireplace with flame effect gas fire and large bay window. Photo: Rightmove
4. Pinegrove House
A large, modern kitchen. Photo: Rightmove