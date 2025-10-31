Pinegrove House is a five-bedroom family home in the exclusive development of Bellingham Court.placeholder image
Luxurious five-bedroom Bedlington home with garden room and land for sale at £595,000

By Hannah Fitzhugh
Published 31st Oct 2025, 12:23 GMT
A luxurious detached house in Bedlington with a stunning garden room, hot tub and generous land is on the market.

Pinegrove House is a five-bedroom home in Bellingham Court – an exclusive development of only four homes served by a private road.

The house sits on third of an acre plot and is for sale on Rightmove for £595,000, and being marketed by Brunton Residential.

A recently added garden room features dual aspect bifold doors leading out to the rear garden, remote controlled windows, and a feature stove.

A recently added garden room features dual aspect bifold doors leading out to the rear garden, remote controlled windows, and a feature stove.

The windows of the garden room can be fully opened to lead directly outside.

The windows of the garden room can be fully opened to lead directly outside.

The generous lounge features a fireplace with flame effect gas fire and large bay window.

The generous lounge features a fireplace with flame effect gas fire and large bay window.

A large, modern kitchen.

A large, modern kitchen.

