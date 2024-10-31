Here are 16 pictures from Alnwick’s Halloween Festival in 2011.
1. Halloween Festival 1
Halloween Festival in Alnwick. Little vampire Jamie Young. Photo: Jane Coltman
2. Halloween Festival 2
Halloween Festival in Alnwick. Tamzin Proctor, Laura Taylor and Charlotte Bainbridge. Photo: Jane Coltman
3. Halloween Festival 3
Halloween Festival in Alnwick. Wonderful wizards Sam and Jack Beere. Photo: Jane Coltman
4. Halloween Festival 4
Halloween Festival in Alnwick. Victoria Armstrong and Rachel Trewhitt. Photo: Jane Coltman