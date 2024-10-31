Alnwick Halloween Festival 2011.placeholder image
Alnwick Halloween Festival 2011.

Flashback to 2011 with 16 spooktacular pictures from Alnwick Halloween Festival

By Ian Smith

Specialist Reporter

Published 31st Oct 2024, 10:29 BST
We’ve taken another dip into our archive and found a selection of great Halloween pictures.

Here are 16 pictures from Alnwick’s Halloween Festival in 2011.

Halloween Festival in Alnwick. Little vampire Jamie Young.

1. Halloween Festival 1

Halloween Festival in Alnwick. Little vampire Jamie Young. Photo: Jane Coltman

Photo Sales
Halloween Festival in Alnwick. Tamzin Proctor, Laura Taylor and Charlotte Bainbridge.

2. Halloween Festival 2

Halloween Festival in Alnwick. Tamzin Proctor, Laura Taylor and Charlotte Bainbridge. Photo: Jane Coltman

Photo Sales
Halloween Festival in Alnwick. Wonderful wizards Sam and Jack Beere.

3. Halloween Festival 3

Halloween Festival in Alnwick. Wonderful wizards Sam and Jack Beere. Photo: Jane Coltman

Photo Sales
Halloween Festival in Alnwick. Victoria Armstrong and Rachel Trewhitt.

4. Halloween Festival 4

Halloween Festival in Alnwick. Victoria Armstrong and Rachel Trewhitt. Photo: Jane Coltman

Photo Sales
Previous
1 / 4
Next Page
Related topics:Alnwick
News you can trust since 1854
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice